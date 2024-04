Abstimmung im Parlament EU will Abtreibungen als Grundrecht festschreiben Von afp 11.04.2024 - 15:05 Uhr Lesedauer: 1 Min. Flagge vor dem EU-Parlament: Das Parlament will das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in die Grundrechte-Charta aufnehmen. (Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild/dpa) Kopiert News folgen

Abtreibung vollständig entkriminalisieren – das hat sich das EU-Parlament vorgenommen. Es folgt damit Frankreich.

Das Europaparlament hat für die Aufnahme des Rechts auf Abtreibung in die EU-Grundrechte-Charta gestimmt. Eine Mehrheit aus Abgeordneten der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken stimmte am Donnerstag in Brüssel für einen Antrag, in dem sie dazu aufrufen, "Abtreibungen vollständig zu entkriminalisieren". Eine Änderung an der Grundrechte-Charta müssten die 27 Mitgliedstaaten allerdings einstimmig beschließen, der Antrag des Parlaments ist nicht bindend.

Die Abgeordneten verurteilten insbesondere Polen und Malta für ihre Gesetze, die Schwangerschaftsabbrüche massiv einschränken. In der Grundrechte-Charta soll nach Forderung des Parlaments der "freie, informierte, uneingeschränkte und allgemeine Zugang" zu sexueller Gesundheit verankert werden, "einschließlich des Zugangs zu einem sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch".

Abtreibungen verpflichtend im Medizinstudium

Abtreibungen sollen demnach verpflichtender Teil des Medizinstudiums in allen EU-Ländern werden. Insbesondere ärmeren Menschen müsse der Zugang zu Verhütungsmitteln und Familienberatungen ermöglicht werden, heißt es in dem Antrag weiter. Die Kommission in Brüssel müsse zudem sicherstellen, dass mit EU-Geldern keine Kampagnen gegen Abtreibungen und Frauenrechte finanziert werden.