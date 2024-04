Russland soll hinter den zunehmenden GPS-Störungen im Ostseeraum stecken, sind sich Experten einig. In einigen Ländern wächst nun die Sorge vor den Folgen.

Die Außenminister der baltischen Staaten haben vor einer Flugkatastrophe gewarnt, nachdem zwei finnische Flugzeuge aufgrund der Störung der GPS-Signale mitten auf dem Flug umkehren mussten, berichtet die "Financial Times" (FT). Insbesondere im Ostseeraum häufen sich die Störungen des Globalen Positionsbestimmungssystems (GPS) aktuell, sie werden Russland angelastet.

Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis erklärte der "FT": "Wenn jemand die Scheinwerfer ausschaltet, während man nachts Auto fährt, wird es gefährlich." In der baltischen Region in der Nähe der russischen Grenzen werde es nun zu gefährlich, um die Störungen zu ignorieren.

Der estnische Außenminister Margus Tsahkna fügte hinzu: "Wir betrachten das, was mit dem GPS passiert, als Teil der feindlichen Aktivitäten Russlands und werden es definitiv mit unseren Verbündeten diskutieren." Solche Aktionen seien ein "hybrider Angriff" und eine Bedrohung für das estnische Volk und die Sicherheit.

Dann wird die Luftfahrt "weniger effizient und weniger sicher"

Laut dem lettischen Außenminister Baiba Braže stehen die "relevanten Institutionen in Kontakt mit den Kollegen in anderen Ländern." Die schwedische Marine warnte ebenfalls bereits vor den Störungen, denn auch die Signale von Schiffen in der Ostsee sind betroffen.