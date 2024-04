"Dann stehen wir schnell vor großen Problemen"

"Die Auswirkungen der Störungen sind im Ernstfall gravierend", sagt DLR-Experte Ziebold. In der Luftfahrt könnte es brenzlig werden, wenn ein Flugzeug in einem Gebiet landen will, in dem das GPS-Signal gestört wird. "Überfliegt eine Maschine ein solches Gebiet lediglich und wird gestört, kann die Crew auch andere Instrumente zur Positionsbestimmung nutzen", so Ziebold. Anders in der Schifffahrt: "Man stelle sich vor, das GPS-System fällt aus und auf See herrscht schlechte Sicht. Dann kann es durchaus zu schweren Unfällen kommen."