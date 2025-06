Großbritannien kann F-35-Jets nicht in der Luft betanken

Ein britischer F-35-Kampfjet: Die Royal Air Force kann Teile ihrer eigenen Flotte nicht selbst in der Luft betanken. (Quelle: IMAGO/RICHARD POHLE / Avalon)

Großbritannien will sich mit nuklearfähigen Kampfjets an einer Nato-Mission beteiligen. Es gibt jedoch ein Problem.

Am Mittwoch kündigte die britische Regierung an, zwölf nuklearfähige F-35A-Jets für die Nato-Mission "Dual-Capable Aircraft" (DCA) bereitstellen zu wollen. Doch ein zentrales Detail erregt Stirnrunzeln: Die Maschinen sind auf ein Betankungssystem angewiesen, das die britische Luftwaffe nicht anbietet.

Der Verteidigungspolitiker und frühere Minister für die Streitkräfte, James Cartlidge, zeigte sich bei der Debatte im britischen Unterhaus besorgt: Zwar begrüße er den Nato-Beitrag "im Prinzip", doch warf er der Regierung vor, zentrale Fragen nicht beantwortet zu haben. "Was ist das geplante Einsatzdatum? Sind die Maschinen dann wirklich im Dienst oder nur ausgeliefert?", fragte Cartlidge – und kritisierte, dass Großbritannien teure Nuklearjets beschaffe, diese aber ohne Hilfe der Nato gar nicht voll einsatzfähig seien.

Rolle der F-35 ist unklar

Cartlidge sieht in dem Vorgang ein Beispiel für strukturelle Lücken in der britischen Verteidigungsplanung. Er forderte, noch in dieser Legislaturperiode verbindlich drei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Verteidigung auszugeben.