China hat nach Einschätzung der US-Streitkräfte bei der Entwicklung militärischer Raumfahrttechnologien in alarmierendem Tempo aufgeholt. Laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Telegraph" warnte der Chef des U.S. Space Command, General Stephen Whiting, davor, dass Peking zentrale Fähigkeiten im Weltraum zur gezielten Zielerfassung, Störung gegnerischer Satelliten und zur Einbindung in seine konventionellen Streitkräfte ausgebaut habe.