Das EU-Mitglied Estland wirft Russland vor, durch die Störung von GPS-Signalen gegen internationale Luftraumbestimmungen zu verstoßen. Nachdem die finnische Fluggesellschaft Finnair am Montag ihre Flüge in die estnische Stadt Tartu wegen einer GPS-Störung vorübergehend ausgesetzt hatte, kritisierte Außenminister Margus Tsahkna Russland. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte am Dienstag auf Anfrage, dass die Störungen "mit hoher Wahrscheinlichkeit" auf Russland zurückzuführen seien. "Wir haben keine Einschränkungen, was Navigation und Kommunikation anbetrifft", betonte der Sprecher mit Blick auf Aktivitäten der Bundeswehr im Baltikum. Er verwies darauf, dass man verschiedene Systeme nutze, sodass der Ausfall eines Systems keine gravierenden Auswirkungen hat.