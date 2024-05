Datenleck am EU-Parlament?

Haben Hacker Zugriff auf Daten von Menschen erlangt, die sich um Jobs in der EU bewerben? Die Polizei ermittelt.

Das Europäische Parlament hat wegen eines mutmaßlichen Hackerangriffs auf eine Online-Plattform für Interessenten an einem Parlamentsjob die Polizei eingeschaltet. Die verstärkten Bemühungen zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen in den Monaten vor den Europawahlen hätten kürzlich zur Feststellung einer Datenschutzverletzung geführt, teilte eine Sprecherin am Montagabend mit. Betroffen gewesen sei ein Service, über den Bewerber während des Einstellungsverfahrens Informationen über sich zur Verfügung stellen konnten.