Tragisches Unglück in Mexiko : Bei einer Wahlkampfveranstaltung des Präsidentschaftskandidaten Jorge Máynez stürzt die Bühne ein und neun Personen sterben. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe es bei der "Tragödie" in der Nacht zum Donnerstag neun Todesopfer gegeben, darunter auch ein Kind, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Nuevo León, Samuel García. Außerdem hätten fast 50 Menschen Verletzungen unterschiedlicher Schwere erlitten.

Bei einer Veranstaltung des Präsidentschaftskandidaten Jorge Álvarez Máynez in der Stadt San Pedro Garza war die Bühne eingestürzt. Álvarez Máynez erklärte auf X, ihm gehe es gut. Er stehe in Kontakt mit den Behörden. In den sozialen Netzwerken kursierten Videos, die zeigten, wie die Struktur auf das Publikum stürzte und Panik ausbrach.

Máynez gehört der kleinen Mitte-links-Partei Movimiento Ciudadano an und stand mit einer Bürgermeisterkandidatin und anderen Menschen auf der Bühne, als es zum Unglück kam. Er blieb unverletzt. In den sozialen Netzwerken kursierten Videos, die zeigten, wie die Struktur auf das Publikum stürzte und Panik ausbrach. In Mexiko finden am 2. Juni Präsidenten-, Parlaments- und Regionalwahlen statt.