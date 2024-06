Aktualisiert am 05.06.2024 - 07:32 Uhr

Aktualisiert am 05.06.2024 - 07:32 Uhr

TV-Duell in Großbritannien

Teilweise war kein Wort mehr zu verstehen. In ihrem ersten TV-Duell vor der britischen Parlamentswahl am 4. Juli haben sich Premierminister Rishi Sunak und sein Herausforderer Keir Starmer eine lautstarke Debatte geliefert.

Vor allem der konservative Regierungschef, der in Umfragen rund 20 Punkte zurückliegt, fiel seinem sozialdemokratischen Konkurrenten mehrfach ins Wort. ITV-Moderatorin Julie Etchingham hatte es schwer mit den beiden Kampfhähnen.

Tatsächlich gelangen Sunak mehrere Attacken gegen den Chef der Labour-Partei. In einer Blitz-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" landete er einen hauchdünnen Punktsieg: 51 sahen den Premier als Gewinner, 49 Prozent den Oppositionsführer. Das dürfte zumindest ein wenig Balsam auf die konservative Seele sein, nachdem zuletzt alles eher auf eine historische Niederlage der Tory-Partei hingedeutet hatte.

Der Amtsinhaber steht enorm unter Druck

Die Stimmung im ITV-Studio in Salford bei Manchester wirkte angespannt. Immer wieder redete vor allem Sunak über seinen Herausforderer hinweg, Starmer rollte wiederholt mit den Augen und hob irritiert die Arme. Der Eindruck: Der ehemalige Investmentbanker Sunak und der frühere Chef der Strafverfolgungsbehörde können sich auch persönlich nicht leiden.

Den Faktenchecks von BBC und der britischen Nachrichtenagentur PA hielt dieser Vorwurf nicht stand. Tatsächlich beruht die Summe auf einer Reihe von unbewiesenen Annahmen. Doch der Labour-Chef ließ die Behauptung nach Ansicht von Kommentatoren zu lange unwidersprochen im Raum stehen, bevor er sie schließlich als "Müll" zurückwies. Ein Fehler, der beim Publikum jedoch kaum Auswirkungen zu haben schien. In den sozialen Netzwerken war die Stimmung vor allem gegenüber Sunak äußerst kritisch.

Umfragen bieten kein gutes Bild für Sunak

Letzte Umfragen vor dem TV-Duell sahen ein verheerendes Ergebnis für die regierenden Konservativen von Sunak. Demnach könnten die "Tories" am 4. Juli mehr als 300 Parlamentssitze verlieren, die Labour-Partei hingegen fast ebenso viele Sitze dazugewinnen. Es wäre ein Erdrutschsieg für den Herausforderer Keir Starmer.

Auch im TV-Duell wirkte es fast, als seien die Rollen bereits vertauscht. Der Amtsinhaber ging den Oppositionsführer an, als sei er der Premier. "Außer Steuern zu erhöhen und Ihre Renten zu rauben, weiß niemand, was Labour tatsächlich tun würde", sagte Sunak. Starmer verlange einen Blankoscheck und verschweige die wahren Kosten für seine Politik. "Ich habe einen klaren Plan für eine sicherere Zukunft für Sie und Ihre Familie."

Ein Pyrrhussieg für Sunak?

An einer Stelle ließ Starmer den Premierminister schlecht aussehen, als dieser eine etwas eigenwillige Rechnung bezüglich der Wartelisten des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) aufstellte. Diese seien deutlich reduziert worden, so Sunak. Starmer widersprach vehement. "Wie können sie reduziert worden sein, wenn sie vorher bei 7,2 Millionen Menschen lagen und jetzt bei 7,5 Millionen stehen?" Sunak setzte zu einer Verteidigung an, doch aus dem Publikum kam schallendes Gelächter. "Dieser Kerl beherrscht wohl keine Mathematik", ätzte Starmer.