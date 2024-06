Aktualisiert am 28.06.2024 - 17:50 Uhr

Aktualisiert am 28.06.2024 - 17:50 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Einen Tag vor der Wahl zogen am Donnerstag zwei Kandidaten der Hardliner zurück: Aliresa Sakani, Bürgermeister der Hauptstadt Teheran, sowie Amirhossein Ghasisadeh Haschemi, Vorsitzender der Stiftung für Märtyrer und Veteranen.

Obwohl das Innenministerium rund 100 nationale und regionale Parteien zählt, gibt es im Iran keine strikte Parteidisziplin oder detaillierte Parteiprogramme. Bei Wahlen sind Kandidaten nicht an die Parteien gebunden, einige werden von mehr als einer Gruppe unterstützt. Die politische Ausrichtung läuft entlang der Fraktionslinien.

Mohammed Baker Kalibaf – der Präsident des Parlaments

Seit 2020 ist Kalibaf Präsident des iranischen Parlaments. Ende Mai wurde der 62-Jährige in diesem Amt bestätigt, was dahingehend gewertet wurde, dass er beim Rennen um das Präsidentenamt nicht antreten würde. Kalibaf hatte bereits zuvor zweimal erfolglos an einer Präsidentenwahl teilgenommen.