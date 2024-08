Aktualisiert am 18.08.2024 - 10:48 Uhr

Der tschetschenische Machthaber Kadyrow prahlt mit einem Cybertruck – und will das Auto von Elon Musk geschenkt bekommen haben. Nun will er es im Ukraine-Krieg einsetzen.

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat in seinem Telegram-Kanal einen Tesla Cybertruck präsentiert, den er angeblich von Tesla-Chef Elon Musk erhalten hat. Kadyrow erklärte, das "Cyberbeast" sei ein unverwundbares und schnelles Fahrzeug. In einem Video, das er auf seinem Telegram-Kanal zeigte, posierte der 47-Jährige mit Geschosspatronen um den Hals und einem Maschinengewehr auf dem Truck.

Kadyrow kündigte an, das Fahrzeug im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzen zu wollen. Er steht international wegen schwerster Menschenrechtsverstöße in der Kritik und ist vom Westen mit Sanktionen belegt. Bürgerrechtler werfen ihm Morde an politischen Gegnern sowie Folter von Gefangenen vor.