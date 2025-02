Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei der Sicherheitskonferenz in München empört US-Vizepräsident J. D. Vance die europäischen Nato-Mitglieder. Sein Auftritt zeigt vor allem eines: Die Lage ist nach der Machtübernahme von Donald Trump auch für Deutschland ernst.

Aus München berichtet Patrick Diekmann.

Mit dem Beginn der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München gehen die Temperaturen in der bayrischen Landeshauptstadt in den Keller. Es schneit, vor dem Hotel Bayerischer Hof in der Münchener Innenstadt haben sich am Freitagmorgen längere Schlangen gebildet. Sicherheitskontrolle. Viele der Teilnehmer tragen Mäntel, Schals und Handschuhe. Die Stimmung ist gedämpft. "Wie ist es auf einmal so kalt geworden?", fragt eine britische Reporterin ihren Kameramann in der Schlange.

Der Temperatursturz passt auch politisch zur Stimmung in München. Selten waren die gegenwärtigen Krisen derartig schlimm, selten nach dem Zweiten Weltkrieg der Frieden in Europa derartig in Gefahr. Und selten stand der innere Zusammenhalt des Westens in der Nachkriegszeit so auf der Kippe wie dieser Tage.

Auch deshalb richten sich viele Augen in München auf US-Präsident Donald Trump, der seit seiner Amtsübernahme die internationale Politik mit einem Trommelfeuer überzieht. Er will Grönland kaufen, den Panama-Kanal besetzen, die Palästinenser aus dem Gaza-Streifen vertreiben, mit Kreml-Chef Wladimir Putin über einen Frieden in der Ukraine verhandeln – und das alles ohne Rücksicht auf Haltung und Interessen der europäischen Partner der USA.

Exklusiv: Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann im Podcast:

Bereits im Vorfeld der Sicherheitskonferenz waren die Sorgen in Europa groß – ebenso wie der Respekt vor der Sprengkraft, die Trump entfalten könnte. Die Befürchtungen gingen weit auseinander: Er könnte seinen Vizepräsidenten in München neue Zölle verkünden lassen, die Ukraine zu einem für sie nachteiligen Frieden erpressen oder gar zur Wahl der rechtspopulistischen AfD bei der Bundestagswahl in Deutschland aufrufen.

Doch was an diesem bitterkalten Morgen vor dem Hotel Bayerischer Hof ein sorgenvoller Schatten ist, wird wenige Stunden später bittere Realität werden.

Vance sorgt schon im Vorfeld für Empörung

Schon bevor Vance in München spricht, liegen die Nerven einiger europäischer Diplomaten blank. Denn der Vizepräsident hatte bereits am Donnerstag dem "Wall Street Journal" die künftige US-Außenpolitik skizziert: "Es geht wirklich um Zensur und Migration, um die Angst, die Präsident Trump und ich haben, dass europäische Führer Angst vor ihrem Volk haben", zitiert die US-Zeitung Vance. Aber der 40-Jährige ging noch weiter: Er werde deutsche Politiker auffordern, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, einschließlich der AfD.

Ein Tabubruch. Die Meinungen darüber gehen in München kaum auseinander. Denn die US-Regierung mischt sich damit direkt in die Bundestagswahl ein. Zwar macht auch US-Milliardär Elon Musk Wahlkampf für die deutschen Rechtsextremen, aber aus Mund des Vizepräsidenten ist es eine neue Dimension der Einmischung. Hitzig und empört wird auf den engen Gängen des Tagungshotels darüber diskutiert, welche Folgen das haben sollte.

Einige Diplomaten sind nicht überrascht, schütteln noch am Freitagmorgen betroffen mit dem Kopf. Andere fordern gar, dass das Auswärtige Amt den US-Botschafter umgehend einbestellt. So gehe man schließlich nicht mit Freunden um. Aber wie viel ist von der Freundschaft überhaupt noch übrig?