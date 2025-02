Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Vizepräsident J. D. Vance liefert bei seiner Rede in München, was deutsche Regierungsvertreter befürchtet haben: ein Feuerwerk totaler Disruption. Doch die Bundesregierung war vorbereitet – und lässt die Attacken nicht unbeantwortet.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz überschlagen sich die Ereignisse. Am Freitagnachmittag attackiert US-Vizepräsident J. D. Vance die anwesenden europäischen Regierungsvertreter in denkwürdiger Art und Weise. Vance wirft den Europäern vor, Angst vor ihren eigenen Bürgern zu haben und Brandmauern zu errichten – ein klarer Wink auf die Abgrenzung demokratischer Parteien zur AfD, die der Trump-Vertraute offenbar am liebsten niederreißen will.

Es ist ein beispielloser diplomatischer Affront und eine astreine Einmischung in den deutschen Bundestagswahlkampf, wenige Tage vor der Wahl

Die Bundesregierung kann und will das offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) übernimmt die Rolle desjenigen, der den amerikanischen Top-Gesandten in seine Schranken verweist. Rund zwei Stunden nach der Rede von J. D. Vance besteigt Pistorius das Podium und sagt mit ernstem Blick ins Publikum, er habe eigentlich vorgehabt, über Sicherheitspolitik zu sprechen. "Ganz ehrlich: Ich kann nicht so beginnen, wie ich das ursprünglich geplant hatte."

"Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel"

Er sei ein überzeugter Transatlantiker und Amerika-Freund, aber gerade deswegen könne er nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, mahnt Pistorius. Der amerikanische Vizepräsident habe soeben die Demokratie in ganz Europa infrage gestellt, sogar Teile Europas mit autoritären Regimen verglichen. "Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel", donnert der Minister. Es ist eine scharfe Zurückweisung der Vance-Vorwürfe, die vom lange applaudierenden Publikum offenbar wie eine Befreiung aufgenommen wird.

Dass es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen dem US-Vizepräsidenten und dem deutschen Verteidigungsminister kommt, dürfte einmalig in der Geschichte der im Jahr 1963 gegründeten Konferenz sein. Das internationale Treffen dient vor allem dem Austausch der westlichen Sicherheitselite. Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern sind zwar üblich, offene Feldschlachten kommen fast nie vor.

Totale Disruption

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Trump-Regierung macht wahr, was sie angekündigt hat: totale Disruption, nicht nur innen-, sondern auch außenpolitisch. Die Zukunft der Ukraine, des Nato-Bündnisses, der US-Truppen in Europa – alles scheint plötzlich infrage zu stehen. Dabei schert sich die Trump-Regierung augenscheinlich auch wenig um politische Konventionen, wie etwa um die über die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten befreundeter Staaten.

Umso mehr scheint auch Pistorius bemüht, in seiner Botschaft an die Amerikaner ein Stoppschild aufzustellen. Die Botschaft: Bis hierhin und nicht weiter!

Video | US-Vizepräsident Vance teilt bei Rede in München gegen Europa aus Player wird geladen Quelle: reuters

Pistorius belässt es in seiner Kurz-Intervention auch nicht bei einer allgemeinen Unmutsbekundung. Er listet Beispiele auf, warum Deutschland seiner Ansicht nach zweifellos eine Demokratie sei. So dürfe etwa selbst eine in Teilen extremistische Partei wie die AfD Wahlkampf machen und ihre Spitzenkandidatin ins Fernsehen schicken. Und die Bundesregierung stehe selbst jenen Journalisten Rede und Antwort, die russische Propaganda verbreiten. Eine Retourkutsche auf Vance: Der hat nämlich zuvor die Europäer mit falsch dargestellten Einzelbeispielen über ihre vermeintlichen Demokratiedefizite belehrt. Jetzt belehrt Pistorius zurück. Auge um Auge.

Geplante Intervention

Pistorius' Kurz-Intervention kommt an diesem Freitag nicht spontan. Nach t-online-Informationen hat es in der Bundesregierung am Freitagmorgen eine Absprache gegeben. Pistorius hat sich noch vor der Konferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Möglichkeit ausgetauscht, dass Vance in den deutschen Wahlkampf eingreifen und sich für die AfD aussprechen könnte. Zwar trifft die letztere Befürchtung nicht explizit ein. Doch die auch so recht feindselige Rede des US-Vizepräsidenten ist aus deutscher Sicht offenbar Anlass genug für eine Klarstellung.