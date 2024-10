Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass die Koalition aus LDP und Komeito auf keine Mehrheit im Unterhaus kommt. Um an der Macht zu bleiben, könnten sie versuchen, Unabhängige oder andere Oppositionsparteien an Bord zu holen. Die konservative Demokratische Partei für das Volk, die für diesen Fall zuvor als möglicher dritter Koalitionspartner gehandelt worden war, schloss noch in der Wahlnacht eine Beteiligung an einer LDP-geführten Regierung aus.