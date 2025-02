Bundeskanzler Scholz (Archivbild) will in der Politik weitermachen – auch nach einer Niederlage. (Quelle: Kay Nietfeld)

Bundeskanzler Olaf Scholz will im Fall eines Gewinns des Direktmandats in Potsdam bei der Wahl am Sonntag die gesamte Legislaturperiode im Bundestag bleiben – auch, wenn er nicht erneut Regierungschef wird. "Das steht schon ewig lange fest", sagte er bei seinem Wahlkampfabschluss in Potsdam auf eine entsprechende Journalistenfrage.