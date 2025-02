Israels Armee räumt "völliges Versagen" bei Hamas-Überfall ein

Israels Ministerpräsident Netanjahu (r.) und der damalige Generalstabschef Halewi bei einem Truppenbesuch in Gaza im November: Die Armee sei "zu selbstsicher" gewesen. (Quelle: IMAGO/Maayan Toaf/Israel Gpo)

Israels Armee hat die Rolle seiner Gaza-Division beim Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 untersuchen lassen. Ein Bericht kommt zu einem verheerenden Urteil.

Israels Armee hat ihr "völliges Versagen" bei dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 eingeräumt. Der israelischen Armee sei es nicht gelungen, die Menschen in Israel zu schützen, hieß es in einer Zusammenfassung eines Untersuchungsberichts. Die für das Grenzgebiet zum Gazastreifen zuständige Gaza-Division sei bei dem Angriff "überrannt" worden und habe nicht verhindert, "dass Terroristen die Kontrolle übernahmen und in den Gemeinden und Straßen des Gebiets Massaker verübten".