Aufrüstung an Nato-Grenze

Russische Scharfschützen beim Training: Laut neuen Satellitenbildern baut das russische Militär seine Infrastruktur an verschiedenen Orten aus. (Symbolfoto) (Quelle: Stanislav Krasilnikov/imago-images-bilder)

In einem Grundsatzpapier warnt die Bundeswehr eindringlich vor Russland. Schon jetzt sei Moskaus Militär auf eine erhebliche Größe angewachsen.

Die Bundeswehr hat Russland in einem internen Strategiepapier als "existenzielles Risiko" für Deutschland und Europa eingestuft. Das vertrauliche Dokument, das dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" vorliegt, beschreibt die russischen Streitkräfte als zentrale Bedrohung für die Sicherheit Europas.

Nato plant Aufrüstung

Die Autoren des Dokuments betonen laut der Spiegel-Meldung, dass Moskau durch seine systematische Umstellung auf eine Kriegswirtschaft einen wachsenden militärischen Vorsprung gegenüber europäischen Armeen gewonnen habe. Russland habe zudem in den vergangenen Jahren umfassende Kriegserfahrungen gesammelt und seine Armee stetig weiterentwickelt.

Die militärischen Kapazitäten Russlands würden insbesondere in den westlichen Grenzregionen des Landes – also in unmittelbarer Nähe zur NATO – ausgebaut. Der Bericht empfiehlt deshalb einen weitreichenden Ausbau sowohl der militärischen Fähigkeiten Deutschlands als auch der zivilen Strukturen zur Landes- und Bündnisverteidigung.