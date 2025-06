Ali Schamchani, Admiral und Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats

Schamchani, der 1955 in eine Familie von iranischen Arabern geboren wurde, kämpfte schon während seiner Studienzeit als Teil einer islamistischen Guerillagruppe gegen die Herrschaft des Schahs von Persien. Nach der Revolution 1979 schloss er sich der Revolutionsgarde an und wurde 1989 Marinekommandeur. 1997 wurde er zum Verteidigungsminister ernannt und trat 2001 als Präsidentschaftskandidat an – kam aber mit 2,7 Prozent der Stimmen nur auf den dritten Platz.