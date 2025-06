Die Internationale Atomenergiebehörde warnt weiter vor möglichen Folgen von Israels Luftschlägen. In einem Szenario ist die Bevölkerung Teherans in Gefahr.

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA berichtet von akuter Gefahr von Strahlung und chemischen Substanzen in der iranischen Atomanlage Natans. Zwar liege die Strahlung im Außenbereich des Gebäudekomplexes im normalen Bereich, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. "Innerhalb der Anlage Natans kommt es jedoch sowohl zu radiologischer als auch zu chemischer Kontamination."