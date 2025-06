Liverpool-Star schickt Warnung an Wirtz

Nach Ausbruch des Kriegs mit Israel fliehen viele Menschen aus dem Iran. Täglich strömen Hunderte ins benachbarte Armenien. Ein Bericht aus der Grenzregion.

Kim und Tobias Schibilla berichten aus Meghri in Armenien.

Pegah zieht ihr Kopftuch ab und schlägt es sichtlich wütend auf einen Stein. Ihr echter Name lautet anders, doch sie möchte anonym bleiben. Die 61-jährige Iranerin ist gerade erst vor den israelischen Angriffen auf dem Landweg nach Armenien geflohen und mit ihrem 39-jährigen Sohn in der Grenzstadt Meghri angekommen. "Wir haben die letzten drei Nächte nicht geschlafen, weil wir solche Angst hatten", sagt sie t-online an der armenisch-iranischen Grenze.

Seit rund einer Woche fliegt Israel Angriffe auf iranisches Territorium. Offiziell gelten sie militärischen Zielen, doch auch zivile Viertel werden getroffen. In Teheran berichten Bewohnerinnen und Bewohner von nächtlichen Explosionen. Die meisten Menschen versuchen, innerhalb des Landes Zuflucht zu finden. Andere wagen die Ausreise – etwa über die Grenze nach Armenien.

Meghri liegt im äußersten Süden Armeniens. Steile Berge ragen am Rand der Stadt auf, es ist heiß. Das Thermometer zeigt am Donnerstag 32 Grad im Schatten, in der Sonne ist es noch wärmer. Und schattige Plätze sind rar. Pegah und ihr Sohn drücken sich an einen Baucontainer aus Wellblech, der etwas Schatten spendet, um zumindest kurz der Sonne zu entfliehen.

"Die Israelis geben ständig neue Evakuierungsbefehle heraus", sagt die 61-Jährige. Mit ihrem Sohn lebt sie in der iranischen Hauptstadt Teheran. "Als Israel begann, ein benachbartes Stadtviertel zu bombardieren, wurde unsere Angst zu groß." Daraufhin machten sich die beiden auf den Weg nach Armenien. Ihre Mutter musste Pegah in Teheran zurücklassen: "Sie hat keinen gültigen Pass, weshalb sie nicht mitkommen konnte. Ich mache mir große Sorgen um sie", erklärt die Iranerin.

Das Geschäft für die armenischen Taxifahrer brummt

Pegah und ihr Sohn sind nicht die einzigen Iraner, die das Land in Richtung Norden verlassen. Jeden Tag kommen Hunderte Menschen am Grenzübergang von Meghri an, berichten die armenischen Medien "Civilnet" und "301.am".

Die Geflüchteten wollen weiter in die Hauptstadt Eriwan. Dort liegt der größte internationale Flughafen des Landes. Ihr Ziel sind die Wohnorte ihrer Verwandten im Ausland. Doch fliehen kann nur, wer Geld hat: Normalerweise beträgt der Preis für eine Taxifahrt in die rund 375 Kilometer entfernte Hauptstadt Armeniens rund 20 Euro pro Person. Seit dem Beginn der israelischen Angriffe hat sich der Preis verfünfzehnfacht, schreibt "Civilnet". Fahrgäste bezahlen nun bis zu 300 Euro für die knapp siebenstündige Fahrt.

Das Geschäft brummt für die armenischen Taxifahrer – und das zeigt sich direkt hinter dem Grenzübergang. Unzählige Taxis reihen sich aneinander. Sobald jemand über die Grenze kommt, umschwärmen ihn sofort drei oder vier Taxifahrer.

Das Ergebnis ist ein heilloses Chaos am Grenzübergang. Polizeibeamte weisen die Taxifahrer an, an einer Mauer zu warten. Es hilft allerdings wenig: Kaum ist die Polizei weg, geht das Gedränge um Kundschaft von Neuem los.