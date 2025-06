Am Anfang des Kriegs zwischen Israel und dem Iran standen israelische Luftschläge gegen das Nuklearprogramm des Iran. Wie die "Washington Post" berichtet, nimmt aber auch das iranische Militär bei seinen Gegenschlägen wissenschaftliche Einrichtungen in Israel ins Visier – und hat mit dem Weizmann Institute of Science in Rechovot südlich von Tel Aviv eine der wichtigsten wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes getroffen.