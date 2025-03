Videotranskript lesen

Hüftsteif im selben Takt – Donald Trump und Elon Musk sind derzeit ziemlich beste Freunde, treten in jeder Lebenslage als Einheit auf. Doch worauf beruht diese Männerfreundschaft?

Nun, beide sind Alphatiere. Sie sind gewohnt zu dominieren. Trump hat es geschafft, eigentlich aus einem ja recht liederlichen Gewerbe, dem Immobiliengewerbe, dem Fernsehgewerbe, das höchste Amt auf dem Planeten zu erreichen. Und Musk will es ihm nachtun. Ihm wird offenbar seine Unternehmerexistenz zu langweilig.

Das ist alles Zweckbündnis. Vertrauen zwischen diesen zwei Tieren, die ganz vorne stehen von ihren Organisationen, gibt es nicht wirklich.

(Sie brauchen sich. Donald Trump respektiert im Grunde heute nur noch viel Geld. Leute, die ihm fast hörig folgen und die noch reicher sind als er.)





Die Aufgabe von Musk im Kabinett Trump: die Kettensäge in der Verwaltung anlegen. Heißt: vor allem radikale Stellenkürzungen. Das tat Musk und wurde nun öffentlich von Trump in die Schranken gewiesen, besser das Skalpell und nicht die Axt anzulegen. Ein erstes Anzeichen für Spannungen zwischen den beiden?

Es wird ganz bestimmt kriseln. Warum? Weil Trump ist die Sonne im Universum und er wird nicht akzeptieren, dass irgendjemand, der in seiner Nähe ist, ihn überstrahlen wird. Das ist das wirkliche Problem bei solchen Alphatiercen wie Donald Trump. Das heißt, er gebraucht manche Leute, solange sie ihm sinnvoll erscheinen und ihm dienen.

Das heißt, Elon Musk muss damit leben, dass, wenn er sich nicht völlig unterordnet, auch von Trump immer wieder zurückgeschnitten wird.

(Und im letzten hat ja überhaupt keine eigene Machtbasis. Das heißt, wenn Trump mit dem Finger schnippt und ihm den Zugang zum Weißen Haus verwehrt, dann war's das mit der politischen Karriere und dem politischen Einfluss von Musk.)

Vor allem ein Auftritt könnte Musk dabei zum Verhängnis werden. Politikwissenschaftler Bierling sieht Parallelen zu Trumps erster Amtszeit.

In seiner ersten Amtszeit, erinnert sich vielleicht noch, hat er diesen Steve Bannon als Sonderberater im Weißen Haus sitzen. Und als der mal vom Time Magazine gefeiert wurde, aufs Titelblatt gehoben wurde als der heimliche Präsident, as war im August 2017, war er dann drei Wochen später Geschichte. Trump hatte ihn rausgeschmissen. Kurioserweise hatte das Time Magazin vor zwei Wochen Elon Musk sozusagen als den Schattenpräsidenten bezeichnet und schon sehen wir, dass Trump ihn abkanzelte vor versammelter Kabinettsmannschaft.

Noch also tanzen beide Seite an Seite. Geht Musk den Takt von Donald Trump aber nicht mit, könnte die Party auch ganz schnell vorbei sein.