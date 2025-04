Schauprozess in Tunis

Angehörige der Verurteilten in Tunesiens Hauptstadt Tunis: Die Regierung hat viele Gesichter der Opposition zu langen Haftstrafen verurteilt. (Quelle: IMAGO/Chedly Ben Ibrahim)

In Tunesien sind mehr als 40 Menschen wegen angeblicher Verschwörung gegen den Präsidenten verurteilt worden. Menschenrechtler sprechen von einem politischen Prozess.

In einem politisch aufgeladenen Prozess hat ein Gericht in der tunesischen Hauptstadt Tunis Haftstrafen zwischen 13 und 66 Jahren gegen mehr als 40 Angeklagte verhängt. Das berichteten mehrere Medien am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.