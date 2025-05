Einen Tag nach Arbeitsbeginn der privaten Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation (GHF) im Gazastreifen ist es in einem Hilfsgüter-Verteilzentrum im Süden des Palästinensergebiets zu chaotischen Szenen gekommen. Wie eine AFP-Reporterin berichtete, stürmten tausende Menschen das Zentrum in Rafah im Süden des Gazastreifens. Ein UN-Sprecher sprach von "herzzerreißenden Szenen" und forderte einen "vernünftigen Plan" bei der Hilfsgüterverteilung.

Die GHF erklärte, die Menschenmasse vor dem Zentrum in Rafah sei so groß gewesen, dass die Mitarbeiter der GHF zurückgewichen seien, um einer "kleinen Anzahl von Bewohnern des Gazastreifens" die sichere Entgegennahme von Hilfsgütern zu ermöglichen. Der normale Betrieb sei nach dem Vorfall jedoch rasch wieder aufgenommen worden.

Zeuge: "Nehmen, was sie konnten"

Ein Bewohner des Gazastreifens sagte, er habe mit "hunderten von Bürgern" in einer Schlange an einer Ausgabestelle für Hilfsgüter in Rafah gestanden, als plötzlich eine große Menschenmenge zu drängeln begonnen habe. Die Menschen hätten "versucht, hineinzukommen, um sich zu nehmen, was sie konnten". Irgendwann seien Schüsse gefallen, woraufhin sich die Menschen zerstreut hätten.