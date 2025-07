Der Bundestag ist kein Zirkuszelt, hat Bundeskanzler Friedrich Merz unter Verweis auf die Würde des Hauses dieser Tage gesagt. Das stimmt. Aber ein Kindergarten ist er auch nicht. Und zu dem machen ihn im Moment die Akteure, die dort als Volksvertreter sitzen. An diesem unwürdigen Schauspiel hat gerade die Unionsfraktion, also Merz' eigene Leute, maßgeblichen Anteil.

Die Wahl der drei neu zu ernennenden Bundesverfassungsrichter musste abgesagt werden, weil sich die Regierungsfraktionen nicht einigen konnten. Es ist ein zutiefst unwürdiger Vorgang in dem Haus, dem die Verfassung das Primat der Legislative zugewiesen hat, den obersten Verfassungsrang, das also noch höher steht als der Kanzler. Beschädigt ist nun dieses Organ, und das Bundesverfassungsgericht ebenfalls. Es gab oft ein bisschen Gerangel um die Besetzung der Posten dort. Aber eine solche offene Saalschlacht mit kreuz und quer verlaufenden Linien zwischen Opposition und Regierung nie.

Die Sache hatte sich so fürchterlich verzopft, weil sich die Vorbehalte gegenüber einer einzelnen Kandidatin immer mehr mit Fragen der Ehre und des anständigen Umgangs miteinander mischten. Im Haaransatz ist dieser Rasta-artige Zopf entstanden, weil sich die Union auferlegt hat, nichts gemeinsam mit der Linken und/oder AfD zu machen.

Eine bange Frage schwebt über allem

Dieser Unfug muss aufhören. SPD und vor allem die Union müssen die neuen Realitäten anerkennen, dass die AfD derzeit die größte Oppositionsfraktion stellt und man deshalb bei Zwei-Drittel-Fragen wie einer Richterwahl für Karlsruhe nicht an ihr vorbeikommt. Ebenso wenig wie an Sondierungsgesprächen mit der Linken, denen in diesem Fall auch die Tür vor der Nase zugeknallt wurde, anstatt das Gespräch zu suchen.