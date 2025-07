Niederlande wollen Züge in mobile Lazarette umwandeln

Ein Zug des niederländischen Transportunternehmens NS im Bahnhof von Rotterdam (Symbolbild): Das deutsche Nachbarland will rollende Lazarette entwickeln. (Quelle: IMAGO/Mouneb Taim)

Wie kann Europa im Falle eines Angriffs schnell reagieren? Die Niederlande haben eine Idee – und wollen Züge in Krankenhäuser umwandeln.

Die niederländische Regierung prüft, ausgemusterte Züge zu mobilen Notfallkrankenhäusern umzurüsten. Damit reagiert Den Haag auf die wachsende sicherheitspolitische Unsicherheit in Europa – und bindet bewusst zivile Infrastruktur in militärische Planungen ein.

Wie die niederländische Zeitung "Algemeen Dagblad" mit Sitz in Rotterdam berichtet, will das Verteidigungsministerium des Landes bis zum Jahr 2026 bis zu 24 alte Züge in rollende Sanitätseinheiten umwandeln. Die Fahrzeuge stammen von der staatlichen Eisenbahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS) und sollten ursprünglich verkauft werden. Stattdessen könnten sie künftig der medizinischen Versorgung verwundeter Soldaten dienen.