"Fridays for Future" in Deutschland

Organisatoren sprechen von 320.000 Demonstranten

24.05.2019, 22:16 Uhr | dpa

Klimaproteste in Melbourne: Über 300.000 Kinder haben die Schule am 24. Mai ausfallen lassen. (Quelle: David Crosling/AAP/dpa)

320.000 Menschen sind den Veranstaltern zufolge in Deutschland bei "Fridays for Future" auf die Straße gegangen. Das wäre ein neuer Rekord. Es gab Proteste in 120 Ländern.

An den weltweiten "Klimaprotesten" haben sich am Freitag nach Angaben der Organisatoren allein in Deutschland 320.000 Menschen beteiligt. "Das ist unser größter Streik bislang", teilte das Netzwerk Fridays for Future am späten Freitagnachmittag auf Twitter mit. Jetzt gehe es als Nächstes darum, bei der Europawahl mit Blick aufs Klima seine Stimme abzugeben.







An einem weltweiten "Klimaprotesttag" wurde am Freitag nach Angaben von Fridays for Future in mehr als 120 Ländern für mehr Klimaschutz demonstriert; unzählige Jugendliche ließen dafür die Schule ausfallen. Weltweit waren nach Angaben des Klimanetzwerks Proteste an knapp 1.800 Orten geplant, darunter mindestens 218 in Deutschland.