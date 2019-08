Wer hat eine Insel für Donald Trump?

Trump scheint im Kaufrausch zu sein. Seine Idee, Grönland zu kaufen, war kein Witz. Diese Anfragen aus Neuseeland, Finnland und Schweden aber schon.

Donald Trump will Grönland kaufen – und erntet in den sozialen Netzwerken viel Spott für seine Idee. Auf Twitter haben sich nun auch Profile mehrerer Länder eingeschaltet. Begonnen hat alles mit einem Tweet des Profils "New Zealand", das jedoch von Twitter nicht als offizielles Profil des Staates Neuseeland verifiziert ist.

Hello @thisisFINLAND ! You have so many islands! Anything for sale? (Asking for a friend) ;)

"Hallo Finnland! Ihr habt so viel Inseln! Wollt ihr vielleicht eine verkaufen? (Frage für einen Freund)", lautet die schelmische Anfrage aus dem Südwestpazifik. Und ein offizieller Account Finnlands antwortet promt und gibt den Ball weiter.

Well, we do have over 180 000 islands, and some of them come with a sauna! Not sure if we have any spare ones though 😉 How about you, @swedense ?