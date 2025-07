"Israel muss in der Lage sein, sich gegen den Iran zu verteidigen und sicherzustellen, dass der Iran seine nuklearen Fähigkeiten nicht wiederaufbauen kann", sagte Gottheimer in einer Erklärung. Das Gesetz zielt darauf ab, Trump zu ermächtigen, "Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Israel auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, falls der Iran versucht, eine Atomwaffe zu entwickeln".

Die USA hatten im Juni Israels Angriffe gegen das iranische Atomprogramm mit der Bombardierung der wichtigsten Atomanlagen unterstützt. So warfen US-Tarnkappenbomber insgesamt 14 bunkerbrechende Bomben des Typs GBU-57 auf iranische Anlagen in Fordo, Natans und Isfahan ab.

Trumps Angriffsbefehl war auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten. Die rechtskonservative Republikanerin Marjorie Taylor Greene kritisierte: "Jedes Mal, wenn Amerika an der Schwelle zur Größe steht, werden wir in einen anderen ausländischen Krieg verwickelt."