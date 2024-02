Teheran hat Israel zum Staatsfeind erklärt

Dem Bericht zufolge handele es sich dabei unter anderem um Aron Verständig, Vorsitzender des offiziellen Rates der schwedischen jüdischen Gemeinden. "Ich denke, dass der Iran Israel schaden will, und ich denke, dass es für ihn sehr schwierig ist, solche Dinge in Israel zu tun", sagt Verständig dem schwedischen Rundfunk. Demnach glaubt er, dass das islamistische Regime stattdessen Jüdinnen und Juden in der jüdischen Diaspora als Ziel auswähle.

Das islamistische Regime im Iran hat Israel bei seiner Gründung im Jahr 1979 zum Feind erklärt und will den jüdischen Staat vernichten. Dazu hat Teheran in den vergangenen Jahren seine vom Regime so bezeichnete "Achse des Widerstands" gegen Israel und die USA ausgebaut – darunter fallen zahlreiche Terrororganisationen und Milizen in den umliegenden Ländern. So finanziert das Regime etwa die Terrororganisation Hamas, die am 7. Oktober den Angriff auf Israel startete; die libanesische Hisbollah, die seit dem immer wieder Raketen aus dem Südlibanon auf Israel schießt und die Huthi-Rebellen im Jemen, die im Roten Meer regelmäßig Handelsschiffe attackieren.