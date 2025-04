Die US-Regierung will auch legale Migranten aus dem Land treiben. Dafür missbraucht sie ein Instrument, dass eigentlich Zahlungen an Tote verhindern soll.

Wenn die Namen von Migranten auf der Liste landen, werden sie von staatlicher Seite so behandelt, als ob sie tot seien. Leland Dudek, der die zuständige Behörde leitet, erklärte in einer E-Mail an seine Angestellten, dass die "finanziellen Leben" der Betroffenen so "beendet" würden. Wie die "New York Times" unter Berufung auf Mitarbeiter der Behörde schreibt, würden sich für die Migranten auch Todesdaten ausgedacht, damit sie ihre Nummer verlieren.