Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

Gewalt gebiert Gegengewalt. Erst recht im Nahen Osten, wo das Gesetz des Alten Testaments die Geschicke bestimmt: Wie du mir, so ich dir. Das iranische Regime hat gestern Abend US-Militärbasen in Katar und im Irak beschossen, um den Angriff der Amerikaner auf die iranischen Atomanlagen zu vergelten. Diese Angriffe hatte Washington gestartet, um Israel zu unterstützen, das in Teheran seinen mächtigsten Feind sieht, der wiederum die Terrorbanden Hamas und Hisbollah aufgerüstet hat. Hamas-Terroristen hatten im Oktober 2023 mehr als tausend Israelis massakriert und Dutzende als Geiseln genommen, um sich für die Unterdrückung der Palästinenser zu rächen.

Loading...

So geht es Schlag auf Schlag, und die Hiebe kommen immer schneller. Längst ist auch Europa in den Konflikt involviert: Deutsche, französische und britische Diplomaten sind im Dauereinsatz, um eine Notbremse zu suchen, mit der sie die Gewalt stoppen oder wenigstens drosseln können. Vordergründig wirkten diese Bemühungen vergeblich. Jeden Morgen wandert der besorgte Blick aufs Handy – und wieder scheint die Lage schlimmer geworden zu sein. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, dass dem nicht so ist. Sogar der aussichtslos erscheinende Konflikt im Nahen Osten gehorcht Regeln und folgt den Motiven der Akteure – und dabei stehen die Zeichen derzeit nicht auf maximale Konfrontation.

Loading... Embed

So haben die Iraner vor ihrem gestrigen Angriff die Amerikaner offenbar vorgewarnt. Teheran habe zwar die Notwendigkeit verspürt, einen symbolischen Gegenschlag gegen die USA auszuführen, zitiert die "New York Times" iranische Diplomaten. Man habe jedoch beiden Seiten eine Möglichkeit offenlassen wollen, die Kämpfe zu beenden.

Prompt nahm Donald Trump das Angebot an und bedankte sich sogar bei den Mullahs: Die Vorwarnung habe es möglich gemacht, Tote und Verletzte zu verhindern; die Raketen seien abgefangen worden. Er hoffe, dass es jetzt "keinen weiteren Hass" gebe. Und weiter: "Vielleicht kann der Iran jetzt zu Frieden und Harmonie in der Region übergehen, und ich werde Israel enthusiastisch ermutigen, dasselbe zu tun." Kurz nach Mitternacht deutscher Zeit kündigte Trump dann eine Waffenruhe und das anschließende Kriegsende zwischen Israel und dem Iran an. Man sollte nicht alles für bare Münze nehmen, was dieser Mann von sich gibt, aber das will etwas heißen. Der Iran signalisierte zwar Bereitschaft zur verkündeten Waffenruhe. In der Nacht gab es zunächst aber weitere Angriffe.

Auch Israels Ministerpräsident Netanjahu tauscht seine martialische Rhetorik gegen versöhnliche Töne aus. Es gehe ihm darum, "die beiden konkreten Bedrohungen unserer Existenz zu beseitigen: die nukleare Bedrohung und die Bedrohung durch ballistische Raketen", verkündet er. "Wir kommen diesen Zielen Schritt für Schritt näher. Wir sind kurz davor, sie zu erreichen." Jerusalemer Regierungskreisen zufolge strebt Netanjahus Kabinett das Kriegsende bis Ende dieser Woche an.

Genau an diesem Punkt kommen die europäischen Diplomaten ins Spiel, die sich in den vergangenen Tagen von vielen Kommentatoren Spott anhören mussten: Sie hätten im Nahen Osten keinerlei Einfluss, seien nur wichtigtuerische Papiertiger. Militärisch können die Europäer tatsächlich nicht mit den Amerikanern und Israelis mithalten. Aber Diplomatie beherrschen sie. Und genau die braucht es noch viel stärker, sobald die Waffen schweigen: Wie soll das Teheraner Regime davon abgehalten werden, seine Atomanlagen wieder zu ertüchtigen? Wie kann die israelische Bevölkerung sicher leben und auch die Einwohner Gazas endlich in Frieden leben lassen? Welche Sicherheitsgarantien braucht es in der explosiven Region, damit nicht in wenigen Wochen der nächste Krieg ausbricht?

Antworten auf diese Fragen sind unendlich kompliziert. Deshalb seien die Amerikaner durchaus dankbar für europäische Hilfe, ist aus der Bundesregierung zu hören. Zumal Trump es sich nicht leisten kann, seine isolationistische MAGA-Basis mit einem langen Militäreinsatz zu verprellen. "Sollte er US-Soldaten in den Iran entsenden, bekäme er ein gewaltiges Problem", sagt der Historiker Quinn Slobodian im Interview mit meinem Kollegen Marc von Lüpke. "Dieses Risiko wird Trump wohl nicht eingehen."

Das ist die Lage, wenn heute Abend in Den Haag der wohl wichtigste Nato-Gipfel der jüngeren Geschichte beginnt. Generalsekretär Mark Rutte hat alles versucht, um dem wichtigsten Teilnehmer zu schmeicheln: Er ließ die Veranstaltung radikal zusammenkürzen, um Trumps notorisch kurze Aufmerksamkeitsspanne nicht überzustrapazieren und einen Eklat zu vermeiden. So treffen sich die Staats- und Regierungschefs heute Abend nur zu einem Gala-Dinner mit dem niederländischen Königspaar, bevor morgen Vormittag eine einzige Arbeitssitzung auf dem Programm steht. Speisen, sprechen, fertig.

Letztgültige Sicherheit, dass der Amerikaner mitspielt, haben die Europäer trotzdem nicht. "Trumps ständiger Vertreter der USA bei der Nato, Matthew Whitaker, deutete zuletzt an, dass es nach dem Gipfel in Den Haag wohl zu einer Neubewertung der US-Truppenpräsenz in Europa und zu einer Truppenreduzierung kommen werde. Für Berlin ist das potenziell ein Horrorszenario, je nachdem, was genau abgezogen wird", schreiben unsere Reporter Johannes Bebermeier, Bastian Brauns und Daniel Mützel. Über dem Gipfel schwebt also ein Damoklesschwert.

Das erklärt die gewaltigen Anstrengungen, die die europäischen Nato-Länder unternommen haben, um rechtzeitig ihre Versprechungen zu erfüllen: Wie von Trump gefordert, verpflichten sie sich, künftig fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und verteidigungsrelevante Infrastruktur zu investieren, um Putins Terrorregime abzuschrecken.

Das sind enorme Summen, auch für ein wohlhabendes Land wie Deutschland. Wie aus dem Haushaltsentwurf und der Finanzplanung der schwarz-roten Bundesregierung hervorgeht, sollen die Rüstungsausgaben bis 2029 auf 153 Milliarden Euro verdreifacht werden. Hinzu kommt ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag für Bunker, panzertaugliche Brücken und Straßen.