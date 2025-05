US-Präsident Donald Trump hat am vergangenen Freitag mit Kingsley Wilson eine neue Sprecherin des Pentagon ernannt. Dafür hagelt es Kritik – sowohl von republikanischer als auch von demokratischer Seite. Wilson hat in der Vergangenheit auf Social Media mehrfach rassistische und antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet.

So postet Wilson immer wieder Anspielungen auf die Verschwörungstheorien des "Großen Austauschs" – die Theorie behauptet, dass jüdische Eliten heimlich die weiße Bevölkerung in westlichen Ländern "ersetzen" wollen und vermischt so rassistische und antisemitische Überzeugungen. In anderen Posts legt sie nahe, der im Jahr 1915 begangene Lynchmord an dem US-amerikanischen Juden Leo Frank sei gerechtfertigt gewesen. Gleichzeitig bezeichnet sich die Aufarbeitungs- und Gedenkbemühen als "verachtenswert" – und unterstellt so eine bewusste Lüge. Frank wurde 1986 posthum begnadigt.