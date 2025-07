Trumps Zollmaßnahmen im Überblick Dieses Land trifft es derzeit am härtesten

US-Präsident Donald Trump macht immer mehr Zoll-Briefe an Länder öffentlich. Die EU ist bislang weiter nicht darunter. Zuletzt traf es die Einfuhr für Produkte aus Brasilien in die USA. Die Zollmaßnahmen der Trump-Administration im Überblick.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zollbestimmungen für verschiedene Länder weiter zu verschärfen. Am Mittwochnachmittag Ortszeit veröffentlichte der Republikaner einen Brief an Brasilien, in dem er eine Erhöhung der Zölle auf Importe in die USA um 50 Prozent ankündigt. Dies ist der bislang höchste Wert. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva reagierte darauf mit der klaren Aussage, dass sich sein Land nicht bevormunden lasse. Jede einseitige Erhöhung von Zöllen werde gemäß brasilianischem Recht über wirtschaftliche Gegenseitigkeit beantwortet. Dies könnte für die Amerikaner schmerzhaft werden.

Trump nimmt Bolsonaro in Schutz

Auffällig ist an diesem Brief im Vergleich zu vorigen, dass Trump darin Brasilien den Umgang mit dem umstrittenen früheren Präsidenten Jair Bolsonaro vorwirft. Der rechte Ex-Präsident steht vor Gericht, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Lula geplant haben soll. Er weist die Vorwürfe zurück. Trump schrieb in dem Zoll-Brief, dass Bolsonaro in seiner Regierungszeit hoch respektiert gewesen sei. Der US-Präsident forderte: "Das ist eine Hexenjagd, die sofort enden sollte."

Bereits Stunden zuvor hatte Trump einen weiteren Schwung von Briefen veröffentlicht. Dabei war die Europäische Union zunächst nicht berücksichtigt worden. Die neuen Briefe richteten sich an die Länder Irak, Libyen, Algerien, Moldau, Philippinen, Brunei und Sri Lanka. Seit Montag verkündet der US-Präsident die neuen Zollregelungen für den Import von Waren in die USA. Er begründet die Einführung dieser Zölle mit einem bisher bestehenden Ungleichgewicht im Handel.

Das ist der aktuelle Stand ab August

Japan: 25 Prozent.

Südkorea: 25 Prozent.

Malaysia: 25 Prozent.

Kasachstan: 25 Prozent.

Südafrika: 30 Prozent.

Laos: 40 Prozent.

Myanmar: 40 Prozent.

Tunesien: 25 Prozent.

Bosnien und Herzegowina: 30 Prozent.

Indonesien: 32 Prozent.

Bangladesch: 35 Prozent.

Serbien: 35 Prozent.

Kambodscha: 36 Prozent.

Thailand: 36 Prozent.

Libyen: 30 Prozent.

Irak: 30 Prozent.

Algerien: 30 Prozent.

Moldau: 25 Prozent.

Philippinen: 20 Prozent.

Brunei: 25 Prozent.

Sri Lanka: 30 Prozent.

Brasilien: 50 Prozent.

Gerade die Zölle auf Produkte aus Brasilien könnten die Verbraucher in den USA teuer zu stehen kommen: Brasilien ist der weltgrößte Kaffeeproduzent und liefert rund ein Drittel des in den USA konsumierten Kaffees. Zudem stammt mehr als die Hälfte des in den USA verkauften Orangensafts aus dem südamerikanischen Land. Mehrere brasilianische Produktionsverbände wiesen darauf hin, jede Zollveränderung werde in den USA an die Verbraucher weitergegeben.

