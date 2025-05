Republikaner und Wirtschaftsvertreter erhalten Anrufe von einer Person, die sich als Stabschefin des US-Präsidenten ausgibt. Was steckt dahinter?

Donald Trump hat gelassen auf Berichte über eine mutmaßliche Hackerattacke gegen seine Stabschefin Susie Wiles reagiert. US-Medien berichten, dass eine unbekannte Person sich Zugang zu Wiles' privatem Mobiltelefon verschafft und sich anschließend in Anrufen und Textnachrichten gegenüber Senatoren, Gouverneuren und Wirtschaftsvertretern als die ranghohe Beraterin des Präsidenten ausgegeben habe. Trump erklärte am Freitagabend auf Nachfrage von Journalisten: "Nein", er sei nicht beunruhigt.

Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" vom Donnerstag ermitteln Bundesbehörden zu dem Fall. Demnach gehen Regierungsbeamte davon aus, dass Künstliche Intelligenz verwendet wurde, um die Stimme von Wiles zu imitieren. Einige der kontaktierten Personen hielten die Anfragen zunächst für offiziell. Doch Abgeordnete schöpften Verdacht, als der Betrüger begann, Fragen über Trump zu stellen, deren Antworten Wiles hätte wissen müssen. In mindestens einem Fall wurde zudem um eine Geldüberweisung gebeten.

Das FBI untersucht den Vorfall in Abstimmung mit dem Weißen Haus. Laut FBI-Direktor Kash Patel gibt es bislang keine Hinweise auf eine ausländische Beteiligung.

Kontaktliste von Trumps engster Mitarbeiterin gehackt

Zudem kamen die Anrufe und Textnachrichten nicht von Wiles' Telefonnummer. Einige der kontaktierten Personen hatten zunächst mit dem Betrüger kommuniziert, bevor sie Verdacht schöpften. Andere riefen Wiles direkt an, um sich zu vergewissern.

Wann genau sich der Täter Zugriff zu Wiles' Telefon verschafft hat, ist unklar. Die ersten Nachrichten in ihrem Namen wurden wohl in den letzten Wochen verschickt – und der Betrug dauerte bis zuletzt an. Selbst während des Auslandsbesuchs von Trump im Nahen Osten, bei dem Wiles dabei war, verschickte der Täter demnach weiter Nachrichten.