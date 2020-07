Michael Cohen in Hausarrest

Ehemaliger Trump-Anwalt aus Gefängnis entlassen

24.07.2020, 21:31 Uhr | dpa-AFX

Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen darf den Rest seiner dreijährigen Haftstrafe Zuhause absitzen. Der 53-Jährige war nach dem Bruch mit dem US-Präsidenten unter anderem wegen Falschaussage verurteilt worden.

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen (53), ist aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen worden. Das teilte die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU mit, die sich für Cohen eingesetzt hatte. Am Donnerstag hatte ein Richter in New York Cohens Anwälten bei einer Anhörung zugestimmt, dass seine erneute Verhaftung vor rund zwei Wochen nicht rechtmäßig war. Cohen sei aus Vergeltung erneut verhaftet worden, nachdem er angekündigt habe, ein Buch über Trump zu schreiben.

Cohen soll dreijährige Strafe verbüßen

Ursprünglich war ihm am 20. Mai wegen der Coronavirus-Pandemie erlaubt worden, seine Strafe im Hausarrest abzusitzen. Cohen soll eine dreijährige Strafe verbüßen. Er hatte sich 2018 vor Gericht mehrerer Vergehen schuldig bekannt, unter anderem einer Falschaussage vor dem US-Kongress und Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Bei Letzterem handelte es sich um Schweigegeldzahlungen, die Cohen nach eigener Aussage im Auftrag Trumps ausgeführt hatte. Im Dezember 2018 wurde der Ex-Anwalt dann verurteilt.

Cohen hat mehr als ein Jahrzehnt für Trump gearbeitet und war eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten. Er wurde oft als Trumps "Ausputzer" beschrieben, bis es zum Bruch zwischen beiden kam. Cohen wandte sich von Trump ab und erhob vor Gericht und dem US-Kongress schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten.