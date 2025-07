Kann diese Revolution nicht schon kommen, bevor es zu spät ist, also von den gewählten Abgeordneten selbst?

Glauben Sie mir, ich kenne viele Politiker, die nach Washington gekommen sind, um wirklich etwas zu verändern. Die sind unglaublich frustriert. Denn alles, was sie in Wahrheit unternehmen können, ist Spendengelder einzusammeln, um wiedergewählt zu werden.

Um dann wieder nichts umsetzen zu können ...

... so ist es. Aber in anderen Ländern hat es schon geklappt. In Großbritannien etwa befürwortet inzwischen sogar eine Mehrheit der konservativen Tories das Verhältniswahlrecht. Der Grund: Weil sie zuletzt massiv verloren haben und die Labour-Partei plötzlich rund zwei Drittel der Sitze im Parlament bekommen hat, mit nur einem Drittel der Stimmen. Man kann sich vorstellen, dass auch die Republikaner irgendwann erkennen, dass dieses System niemandem mehr dient. Oder es geht eben einfach immer weiter bergab. Polarisierung, Blockade, Ineffizienz. Auch das ist vorstellbar.

Welche Rolle spielen dabei junge Menschen? Könnten sie eine solche Reformbewegung anstoßen?

Definitiv. Junge Menschen sind offener für grundlegenden Wandel. Unser Wahlsystem schließt sie allerdings systematisch aus. In vielen Wahlkreisen werden einfach immer wieder die gleichen Leute gewählt, weil es wegen des "The Winner takes it all"-Prinzips oftmals keinen echten Wettbewerb gibt.

Können Sie das kurz erläutern?

Unser System produziert keine Zweiparteiendemokratie, sondern zwei Einparteiensysteme. In 80 Prozent der Wahlkreise steht der Sieger praktisch vorher fest. Der US-Kongress ist damit einer der ältesten der Welt – und inzwischen auch der älteste in unserer Geschichte. Studien zeigen: In Ländern mit Verhältniswahlrecht sind die Parlamente im Schnitt jünger. Wenn junge Menschen erkennen, wie sehr dieses System sie aber auch ganz konkret benachteiligt, sei es durch Sozialkürzungen, Umweltkatastrophen oder politische Blockaden, dann könnten sie zum entscheidenden Faktor werden.

Könnte Musk unter Strich mit seiner "America Party" trotz seines destruktiven Impulses also zumindest die Debatte über Wahlreformen anschieben?

Vielleicht. Manche Demokraten sagen auch, dass sogar Trump – so sehr sie ihn verabscheuen – eine Art reinigendes Feuer war. So wie ein Waldbrand, der zwar schrecklich ist, aber neues Wachstum ermöglicht. Ich finde das politisch gefährlich. Aber ich verstehe die Logik dahinter. Wir hoffen nur, dass es nicht erst zu Zerstörungen kommen muss. Es gibt genug vernünftige Politiker und Politikerinnen in beiden Parteien, die wirklich etwas bewegen wollen, wenn man ihnen die Werkzeuge dafür gibt.

Wenn Sie Elon Musk etwas auf den Weg geben könnten: Was müsste er wirklich tun, um das politische System der USA zu verbessern?