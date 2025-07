Gabbard, 44, war immer eine Kontroverse gut. Ihre Karriere startete sie bei den US-Demokraten. Doch eine erste Abgeordneten-Karriere im Regionalparlament ihrer Heimat Hawaii unterbrach sie, um nach dem 11. September 2001 den Feldzug der USA gegen Irak zu unterstützen. Es folgte ein Einsatz in Kuwait und ein Prädikatsabschluss an einer US-Militärakademie. Schließlich zog Gabbard in den US-Kongress ein, kandidierte 2020 sogar in Vorwahlen der US-Demokraten als mögliche Gegenkandidaten zum republikanischen Bewerber Trump.