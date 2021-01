Lässig-Look mit dicken Fäustlingen

"Bernie"-Produkte: Sanders sammelt 1,8 Millionen Dollar ein

28.01.2021, 06:38 Uhr | AFP

Mit Strickhandschuhen: Bernie Sanders wurde bei der Amtseinführung von Joe Biden zum Internet-Hit. (Quelle: spot on news)

Parka und Strick-Fäustlinge: Bernie Sanders' Outfit bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden ist Kult. Nun hat der Senator ein Foto genutzt, um fast zwei Millionen Dollar für Spenden zu sammeln.

Ein Foto des US-Senators Bernie Sanders im Parka und in Fäustlingen aus dicker gemusterter Wolle bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden hat für Furore gesorgt – und Sanders hat das Bild benutzt, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Innerhalb von fünf Tagen habe er 1,8 Millionen Dollar, das sind umgerechnet etwa 1,5 Millionen Euro, mit Waren eingenommen, auf denen er in dieser Kleidung während der feierlichen Zeremonie zu sehen ist, teilte Sanders am Mittwoch mit.

Diese Gelder sollen an Wohltätigkeitsorganisationen im Bundesstaat Vermont fließen, den der 79-Jährige im US-Senat vertritt. Zu den vorgesehenen Empfängern gehören nach Angaben von Sanders' Kongressbüro unter anderem eine Organisation für Essen auf Rädern und ein Netzwerk zur Unterstützung sozial schwacher Familien.

Große Nachfrage nach "Bernie"-Produkten

Das von einem Fotografen der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vergangener Woche geschossene Sanders-Bild war rasch zu einem Internet-Hit geworden. Sweatshirts, T-Shirts und andere Ware mit dem Bild von des Senators in seiner legeren Kleidung fanden reißenden Absatz.

Die Nachfrage nach diesen "Bernie"-Produkten ist inzwischen so groß, dass die Ware gar nicht mehr schnell genug produziert werden kann. Die bestellenden Kunden müssen Wochen warten, bevor sie das Produkt mit dem Sanders-Bild bekommen.

Der linksgerichtete Senator hatte sich im Vorfeld der vergangenen zwei Präsidentschaftswahlen selber zwei Mal in der Demokratischen Partei um die Kandidatur für das Weiße Haus beworben, war aber beide Male in den Vorwahlen unterlegen. Dennoch hat er weiterhin eine breite und enthusiastische Anhängerschaft, darunter viele junge Leute.