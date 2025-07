Am Muttertag unternahm Robert F. Kennedy Junior mit seiner Familie einen Ausflug. Mit Kindern und Enkeln war der US-Gesundheitsminister im Rock Creek Park in der Hauptstadt Washington unterwegs. So zeigen es Bilder auf der Plattform X. Es blieb allerdings nicht bei einem gewöhnlichen Spaziergang: Kennedy badete auch in einem Bach. Er präsentierte sich dabei so, wie er häufig auf Fotos abgelichtet wird: oberkörperfrei und in Jeanshose.