In einer neuen Umfrage verlieren SPD und Grüne an Zustimmung. Vor allem eine Partei darf sich über wachsenden Zuspruch freuen.

Die Linkspartei hat einer Umfrage zufolge in der Wählergunst deutlich zugelegt und ist mittlerweile so stark wie die Grünen. Nach einer repräsentativen Erhebung des Instituts Insa käme die Linkspartei auf elf Prozent, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag berichtete. Das sind anderthalb Punkte mehr als in der Vorwoche.