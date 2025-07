Newsblog zur US-Politik "Sie haben ihn verdient" – Netanjahu schlägt Trump für besondere Ehre vor

Von t-online Aktualisiert am 08.07.2025 - 07:32 Uhr Lesedauer: 15 Min.

Benjamin Netanjahu und Donald Trump: Eine Hand wäscht die andere. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Artikel teilen

Trump verhängt neue Strafzölle. Israels Ministerpräsident meint, dass der US-Präsident den Friedensnobelpreis bekommen sollte. Alle Entwicklungen zur US-Politik im Newsblog.

Trump will sich bei Zöllen und Frist nicht festlegen

US-Präsident Donald Trump hält sich eine weitere Verschiebung der Frist zur Einführung von Zöllen gegen mehrere Länder und auch die Europäische Union offen. Auf die Frage, ob die Frist zum 1. August verbindlich sei, sagte er in Anwesenheit von Journalisten am Montagabend (Ortszeit): "Ich würde sagen verbindlich, aber nicht zu 100 Prozent." Er zeigte sich offen, sollten die Handelspartner ihm einen Vorschlag unterbreiten. Auch bei den an eine Reihe von Ländern verschickten Briefen, in denen Trump unterschiedlich hohe Zölle ankündigt, sagte er zwar, dass die Importaufschläge "final" seien - zeigte sich aber auch hier verhandlungsbereit. "Wenn sie mit einem anderen Angebot anrufen und es mir gefällt, dann machen wir es."

Am Montag hatte Trump die Frist für neue Zölle von diesem Mittwoch (9. Juli) auf den 1. August verschoben und mehr als ein Dutzend Briefe an mehrere Länder veröffentlicht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Netanjahu schlägt Trump für Friedensnobelpreis vor

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis nominiert. Zu Beginn eines gemeinsamen Abendessens im Weißen Haus lobte er in Anwesenheit von Journalisten Trumps "Streben nach Frieden und Sicherheit, das Sie in vielen Ländern, aber jetzt insbesondere im Nahen Osten, anführen". Trump schmiede "in diesem Moment Frieden, in einem Land, in einer Region nach der anderen". Dann reichte Netanjahu Trump einen Brief, den er an das Nobelpreiskomitee geschickt habe, um den US-Präsidenten für den Friedenspreis zu nominieren.

"Sie haben ihn verdient, und Sie sollten ihn bekommen", sagt der israelische Regierungschef. "Wow", erwiderte Trump. "Gerade von Ihnen ist das sehr bedeutungsvoll." Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter.

Großrazzia mit schwer bewaffneten Einsatzkräften in Los Angeles löst Unruhen aus

Mit Dutzenden schwer bewaffneten Einsatzkräften, berittenen Beamten und gepanzerten Fahrzeugen ist die US-Grenzschutzbehörde am Montagmorgen durch den MacArthur Park in Los Angeles gezogen. Die "Los Angeles Times" berichtet, dass rund um den Park Straßen gesperrt und Anwohner durch die massive Polizeipräsenz verängstigt wurden. Hier lesen Sie mehr.

Trump wirft Brasiliens Justiz "Hexenjagd" auf Bolsonaro vor

US-Präsident Donald Trump hat der brasilianischen Justiz eine "Hexenjagd" auf den früheren Staatschef Jair Bolsonaro vorgeworfen. Die brasilianische Justiz solle Bolsonaro "in Ruhe lassen", forderte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Rechtspopulist warf der brasilianischen Justiz einen "Angriff auf einen politischen Gegner" vor.

Bolsonaro, ein erklärter Trump-Anhänger, hatte die Präsidentschaftswahl 2022 gegen seinen linksgerichteten Rivalen Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Eine Woche nach Lulas Amtsantritt am 1. Januar 2023 seine Anhänger in der Hauptstadt Brasilia den Kongress, den Amtssitz des Präsidenten sowie das Oberste Gericht und richteten schwere Verwüstungen an. Die Anklage wirft Bolsonaro vor, seine Anhänger aufgestachelt zu haben.