Aktualisiert am 06.02.2024 - 02:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump will "jetzt" ein Rededuell – so reagiert Biden

Der ehemalige Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben sofort mit US-Präsident Joe Biden eine Debatte führen. "Ich würde gerne jetzt mit ihm debattieren, weil wir debattieren sollten. Wir sollten zum Wohle des Landes debattieren", sagte Trump in einer Radiosendung am Montag (Ortszeit), die von dem konservativen Kommentator Dan Bongino moderiert wurde.