Aktualisiert am 02.02.2024 - 08:25 Uhr

Lesedauer: 4 Min.

So soll Biden über Trump im kleinen Kreis lästern

Der Wahlkampf in den USA wird härter, vor und hinter den Kulissen. Donald Trump wird nicht müde, sich über Amtsinhaber Joe Biden lustig zu machen, mokierte sich unlängst über dessen angebliches Stottern – was sich im Nachhinein als falsch erwies.

Doch der sonst eher zurückhaltende Joe Biden wird ebenfalls schärfer in seiner Rhetorik, bei öffentlichen Anlässen und wohl besonders im kleinen Kreis. So veröffentlichte Biden vor wenigen Tagen ein Video, in dem er sich über fehlerhafte Aussagen Trumps lustig machte. Dieser hatte unter anderem seine Widersacherin Nikki Haley mit der Demokratin Nancy Pelosi verwechselt.