Ein Trump-Unterstützer will die Verfassung ändern lassen, damit der Präsident durchregieren kann. Er glaubt, nur so könnten die USA noch gerettet werden.

Der 22. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung ist kein ganz unbedeutender. Darin ist die Dauer der Amtszeit von US-Präsidenten geregelt, diese sieht eine Begrenzung von zwei Amtszeiten vor. So war es bei Dwight D. Eisenhower, bei Ronald Reagan und so war es zuletzt bei Barack Obama . So sollte es eigentlich auch bei Donald J. Trump sein. Zwei Amtszeiten, dann ist Schluss.

Ogles begründet dies damit, dass Trump der Einzige sei, der das im Niedergang befindliche Land retten könne. "Präsident Trumps entschlossene Führung steht in krassem Gegensatz zu dem Chaos, dem Leid und dem wirtschaftlichen Niedergang, den die Amerikaner in den letzten vier Jahren ertragen mussten", schreibt der 53-jährige Politiker aus dem konservativen Bundesstaat Tennessee. "Er [Trump] hat bewiesen, dass er die einzige Figur in der modernen Geschichte ist, die in der Lage ist, den Verfall unserer Nation umzukehren und Amerika wieder zu Größe zu verhelfen, und ihm muss die nötige Zeit gegeben werden, um dieses Ziel zu erreichen."