Aktualisiert am 29.02.2024 - 01:08 Uhr

Aktualisiert am 29.02.2024 - 01:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Joe Biden hat das Ergebnis seines jährlichen Gesundheitschecks veröffentlicht. Der 81-Jährige hatte sich am Mittwoch (Ortszeit) von seinem Arzt Kevin C. O'Connor untersuchen lassen. Dieser bescheinigte im, "arbeitstauglich" zu sein. "Der Präsident fühlt sich wohl und der diesjährige Check zeigt keine neuen Bedenken", schrieb der Arzt in seinem Bericht, den das Weiße Haus auf seiner Webseite veröffentlichte.