Bilder sollen Trump nutzen

Warum er das macht? Kaye sagte der BBC dazu: "Ich behaupte nicht, dass das Bild korrekt ist. Ich sage nicht: 'Hey, schaut mal, Donald Trump war auf dieser Party mit all diesen afroamerikanischen Wählern. Seht, wie sehr sie ihn lieben.'" Und weiter: "Ich bin nicht da draußen und mache Fotos von dem, was wirklich passiert. Ich bin ein Geschichtenerzähler." Dass das Bilder gefälscht ist, sieht er nicht als Problem: "Wenn jemand aufgrund eines Fotos, das er auf einer Facebook-Seite sieht, so oder so wählt, dann ist das ein Problem mit dieser Person, nicht mit dem Beitrag selbst."

Trump vergleicht seine Prozesse mit strukturellem Rassismus

Die schwarze Gemeinschaft ist eine Wählergruppe, bei der Trumps Konkurrent, der derzeitige US-Präsident Joe Biden , in Umfragen zuletzt stets besser abschnitt. Cliff Albright, ein Mitbegründer von "Black Voters Matter", sagte der BBC, die manipulierten Bilder würden ein "strategisches Narrativ" vorantreiben, das darauf abziele, Trump als beliebt in der schwarzen Gemeinschaft darzustellen. "Black Voters Matter" ist eine Gruppe, die Schwarze zum Wählen ermutigt.

Trump hatte bereits in der Vergangenheit um die Gunst der schwarzen Gemeinschaft geworben. So verglich er seine Gerichtsprozesse im Februar etwa mit der Diskriminierung schwarzer Menschen: "Einige der größten Übel in der Geschichte unseres Landes gehen auf korrupte Systeme zurück, die versuchen, andere zu unterjochen und ihnen ihre Freiheit und ihre Rechte zu verweigern", sagte er. "Ich glaube, deshalb sind die Schwarzen jetzt so sehr auf meiner Seite, weil sie sehen, dass das, was mir passiert, auch ihnen passiert."