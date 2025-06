Aktualisiert am 16.06.2025 - 00:36 Uhr

Lesedauer: 17 Min.

Die USA erwägen, die Einreisebestimmungen weiter zu verschärfen. In Washington wurde der Geburtstag der Armee mit einer Parade gefeiert. Alle Informationen im US-Newsblog.

Bei Trump-Protest angeschossen – Mann erliegt seinen Verletzungen

Ein bei Protesten gegen US-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Utah angeschossener Mann ist seinen Verletzungen erlegen. Der 39-jährige Arthur Folasa Ah Loo starb im Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war am Samstag in Salt Lake City bei einer der landesweiten Kundgebungen gegen Trump lebensgefährlich verletzt worden.