Der parteilose US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat am Dienstag die kalifornische Anwältin Nicole Shanahan als seine Vize vorgestellt.



"Ich will Ihnen ein wenig von meiner Kindheit erzählen, damit Sie meine Art der Politik und meine Überzeugungen verstehen können."



Shanahan ist die Tochter einer chinesischen Einwanderin und eines drogenabhängigen irisch-deutsch-amerikanischen Vaters.



"Er hat getan, was er konnte. Ich denke an ihn, wenn ich die Statistiken von den Millionen Amerikanern sehe, die abhängig oder depressiv sind und leiden."



Trotz dieser einfachen Verhältnisse absolvierte sie ihr Jurastudium.



F. Kennedy Jr. stellte seine 38-jährige Mitstreiterin als seine "Anwaltskollegin, eine brillante Wissenschaftlerin, Technologin und eine grimmige Kriegermutter" vor.



Shanahans Kandidatur dürfte die Kräfteverhältnisse im Rennen um das Weiße Haus neu ordnen, kommentieren US-Medien.



Die Stimmen aus dem Publikum für beide sind positiv:



"Bei den meisten ihrer Reden habe ich mit den Tränen gekämpft. Sie wissen es – sie sprechen davon, dass es für unsere Nation an der Zeit ist, sich zu erholen, die Kluft zu überwinden, zusammenzukommen, und es gibt mehr Themen, über die die Mehrheit von uns einer Meinung ist, als über die wir uns nicht einig sind."



"Ich hoffe, dass sie es sowohl den Demokraten als auch den Republikanern verderben, denn die Republikaner und Demokraten sind bereits so verdorben und so verwöhnt. Sie müssen raus. Genug davon."



"Mir gefällt die Botschaft, nicht für Angst zu stimmen, sondern für Hoffnung für die Zukunft. Ich denke, Kennedy ist der Einzige, der frische Ideen auf den Tisch bringt und die politische Oberschicht auf ganz einzigartige Weise herausfordert."



Allerdings hat das Duo wenig Chancen in dem Rennen. In den USA gelten Präsidentschaftsbewerber, die nicht an eine der beiden Parteien gebunden sind, als aussichtslos. Sie können dennoch bei den oft knappen Wahlausgängen um das Weiße Haus den Kandidaten der Demokraten und Republikaner entscheidende Prozente streitig machen. Und so vor allem dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden schaden.