Plötzlich will Trump es nicht gewesen sein

Die Abtreibungsentscheidung hat die Amerikaner repolitisiert

Aufgrund unzähliger solcher und ähnlicher Schicksale laufen Trump und die Republikaner Gefahr, insbesondere Wählerinnen und Wähler in der Mitte zu verlieren. Und dort werden auch in den USA die Wahlen gewonnen und nicht am religiösen Rand. Im Kampf um diese wichtigen Wechselwähler ist die von Trumps Richtern in Gang gesetzte Abtreibungsdynamik ein messbares Problem:

Die Menschen positionieren sich in dieser politischen wie persönlichen Frage plötzlich viel deutlicher als noch vor ein paar Jahren, als die Abtreibungsdebatte eigentlich weitgehend ruhte. Noch im Juni 2015 sagten 58 Prozent der Amerikaner, dass Abtreibung in allen oder den meisten Fällen legal sein sollte. Im Februar 2024 sehen das 71 Prozent so. Das geht etwa aus Zahlen des Umfrage-Blogs "FiveThirtyEight" hervor. Und nur 36 Prozent der registrierten Wähler befürworten das Urteil der Richter am Supreme Court zum Fall von "Roe vs. Wade". 64 Prozent geben an, dass sie "eher oder entschieden dagegen" sind.

Opportunismus als letzter Ausweg

Angesichts derart klarer Mehrheiten sind die Rückzugsgefechte von Trump und vielen Republikanern nachvollziehbar. Eine seiner engsten Verbündeten versuchte, gleich nach der Entscheidung aus Arizona den politischen Schaden abzuwenden. Kari Lake, die in dem Wüsten-Bundesstaat um einen Senatssitz in Washington kämpft, teilte per Statement mit: "Ich lehne das heutige Urteil ab und fordere Katie Hobbs [Arizonas Gouverneurin, Anm. d. Red.] und die Gesetzgeber des Bundesstaates auf, eine sofortige, vernünftige Lösung zu finden." Denn dieses Gesetz von 1864 passe nicht zu den Menschen in Arizona, so Lake.

Noch im Jahr 2022 klang die Republikanerin allerdings anders. Damals sagte sie bei einer Debatte, sie hoffe, der Oberste Gerichtshof würde "das Richtige tun" und die Rechtssprechung von "Roe vs. Wade" zu Fall bringen. Lake freute sich damals darüber, was in Arizona dann passieren würde: "Wir haben ein großartiges Gesetz in der Hand. Wenn das passiert, wird es uns gelingen, dass unseren Ungeborenen nicht mehr einfach das Leben genommen werden kann." So ist es nun gekommen. Und Opportunismus scheint für die Trumpisten der letzte Ausweg zu sein.

Gefahr droht Trump in republikanischen Bundesstaaten

Donald Trump hat technisch gesprochen sogar einen Punkt, wenn er sagt, die Menschen könnten bei Wahlen in den Bundesstaaten jetzt selbst entscheiden, was für Abtreibungsgesetze sie dort haben möchten. Es ist also gut möglich, dass das Gesetz von 1846 in Arizona irgendwann auch wieder abgeschafft und durch eine moderatere Regelung ersetzt wird. Das hilft ihm politisch im Wahljahr 2024 aber nicht weiter. Denn das Problem existiert jetzt und ist seinetwegen entstanden.

Und so könnte es im Herbst dazu kommen, dass Wählerinnern und Wähler nicht nur über die Präsidentschaftskandidaten, und über neue Kongressabgeordnete und Senatoren abstimmen. In vielen Bundesstaaten könnte Abtreibung buchstäblich auf den Stimmzetteln stehen. In dem eigentlich von Republikanern dominierten Bundesstaat Florida ist das bereits entschieden: Dort können Wähler im November entscheiden, ob sie einen Zugang zu Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus in der Verfassung des Bundesstaates verankern wollen.